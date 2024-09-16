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16 сентября, 05:42

Аферисты стали выуживать деньги под предлогом подключения «особых» мобильных тарифов

«Билайн» предупредил о новой схеме мошенничества с «дешёвыми» тарифами

Мошенники начали звонить людям под видом операторов связи и предлагать пакеты услуг с якобы большими скидками. Для подключения человеку нужно лишь оплатить «гарантию подключения», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Билайн».

«Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы», — сообщили в пресс-службе оператора связи.

Сотрудники компании рассказали о случае, который произошёл с одним их клиентом. Мошенники предложили доверчивому мужчине тариф вдвое дешевле обычного с «автоматическим продлением». Мужчина произвёл оплату, но сказочных условий так и не увидел. Когда обманутый попытался дописаться до «сотрудника», его через какое-то время просто добавили в чёрный список.

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Напомним, в России набирает популярность мошенническая схема, при которой злоумышленники получают доступ к данным или кошелькам своих жертв с помощью поддельных приложений для отслеживания здоровья. Обман происходит на этапе покупки премиум-пакета услуг.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Николай Рюмин
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