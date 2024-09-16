Избранный неделю назад глава села под Благовещенском умер от инфаркта
Новоизбранный глава села в Амурской области умер до вступления в должность
Алексей Кысса. Обложка © Telegram / АМРглава
В Амурской области новоизбранный глава села Эльбан умер, не успев вступить в должность после завершения выборов. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлёв. Алексей Кысса победил по результатам голосования 8 сентября.
«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — написал Боровлев в своем телеграм-канале.
Он также выразил свои соболезнования родным и близким умершего. Как пишет РИА «Новости», смерть наступила в результате инфаркта.
Ранее Life.ru сообщал о смерти другого депутата, которому так и не удалось заступить на новую должность. Глава поселения Воскресенское умер на следующий день после победы на выборах.