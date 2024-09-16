Избранный неделю назад глава села под Благовещенском умер от инфаркта

В Амурской области новоизбранный глава села Эльбан умер, не успев вступить в должность после завершения выборов. Об этом сообщил глава Амурского муниципального района Павел Боровлёв. Алексей Кысса победил по результатам голосования 8 сентября.

«Пришла печальная новость — вчера скончался Алексей Владимирович Кысса», — написал Боровлев в своем телеграм-канале.

Он также выразил свои соболезнования родным и близким умершего. Как пишет РИА «Новости», смерть наступила в результате инфаркта.