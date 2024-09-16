Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 06:52

СК требует продлить арест подельника экс-замглавы МО Иванова Александра Фомина

Александр Фомин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Александр Фомин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Следствие настаивает на продлении срока ареста Александра Фомина, который фигурирует как подельник в деле о крупных взятках экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда. Фемида рассмотрит ходатайство уже завтра, 17 сентября.

«В суд поступило ходатайство СК с требованием продлить Фомину меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказали агентству.

Бизнесмен Фомин являлся "доверенным лицом" замминистра обороны, арестованного за взятку
Бизнесмен Фомин являлся "доверенным лицом" замминистра обороны, арестованного за взятку

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, являющегося фигурантом дела о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Его фирма выступала подрядчиком "Военно-строительной компании", а также занималась строительством в Мариуполе.

Николай Рюмин
  • Новости
  • СК РФ
  • Минобороны РФ
  • Коррупция
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров