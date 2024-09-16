СК требует продлить арест подельника экс-замглавы МО Иванова Александра Фомина
Александр Фомин. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Следствие настаивает на продлении срока ареста Александра Фомина, который фигурирует как подельник в деле о крупных взятках экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда. Фемида рассмотрит ходатайство уже завтра, 17 сентября.
«В суд поступило ходатайство СК с требованием продлить Фомину меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказали агентству.
Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, являющегося фигурантом дела о получении взятки заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым. Его фирма выступала подрядчиком "Военно-строительной компании", а также занималась строительством в Мариуполе.