СК требует продлить арест подельника экс-замглавы МО Иванова Александра Фомина

Следствие настаивает на продлении срока ареста Александра Фомина, который фигурирует как подельник в деле о крупных взятках экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Басманного суда. Фемида рассмотрит ходатайство уже завтра, 17 сентября.