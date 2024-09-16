В Харькове подпольщики спалили машину с оскорбительной табличкой про Путина

Подпольщики из организации «Дозор» подожгли машину в Харькове. На ней, как сообщается, висела табличка с оскорбительной надписью в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщили представители подполья.

Поджог машины в Харькове. Видео © Telegram / «Дозор (D)»

«Подпольщики "D" не смогли удержаться от наказания нацистских мразей! Так будет со всеми теми, кто поддерживает киевский режим», — говорится в сообщении.