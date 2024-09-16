В Кёльне полиция проводит операцию на фоне прогремевшего взрыва

В понедельник утром в центре немецкого Кельна прозвучал взрыв. По факту произошедшего полиция проводит операцию. Об этом сообщает газета Bild.

«На улице Гогенцоллернринг в понедельник утром был взрыв», — пишет издание.

Также из социальных сетей правоохранителей следует, что прямо сейчас в городе ведётся крупная полицейская операция.