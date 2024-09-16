Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 07:58

В Кёльне полиция проводит операцию на фоне прогремевшего взрыва

Вид на Кёльн. Обложка © Unsplash / Florian Schmetz

Вид на Кёльн. Обложка © Unsplash / Florian Schmetz

В понедельник утром в центре немецкого Кельна прозвучал взрыв. По факту произошедшего полиция проводит операцию. Об этом сообщает газета Bild.

«На улице Гогенцоллернринг в понедельник утром был взрыв», — пишет издание.

Также из социальных сетей правоохранителей следует, что прямо сейчас в городе ведётся крупная полицейская операция.

Взрыв прогремел на макаронной фабрике в Турции, раненых десятки
Взрыв прогремел на макаронной фабрике в Турции, раненых десятки

Ранее Life.ru сообщал о взрывах на немецком предприятии, которое занимается изготовлением ПВО для Киева. Инцидент произошёл в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации издания, два человека получили ранения.

Мария Любицкая
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров