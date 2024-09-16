В Кёльне полиция проводит операцию на фоне прогремевшего взрыва
Вид на Кёльн. Обложка © Unsplash / Florian Schmetz
В понедельник утром в центре немецкого Кельна прозвучал взрыв. По факту произошедшего полиция проводит операцию. Об этом сообщает газета Bild.
«На улице Гогенцоллернринг в понедельник утром был взрыв», — пишет издание.
Также из социальных сетей правоохранителей следует, что прямо сейчас в городе ведётся крупная полицейская операция.
Ранее Life.ru сообщал о взрывах на немецком предприятии, которое занимается изготовлением ПВО для Киева. Инцидент произошёл в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия). По информации издания, два человека получили ранения.