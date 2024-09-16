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16 сентября, 10:35

Недомогание и лишний вес: Эксперт по фэншуй предупредил об опасности квадратных тарелок

Эксперт по фэншуй Старун призвала не есть из квадратной и изрисованной посуды

Проблемы с организмом могут возникать из-за неправильного выбора посуды, уверена астролог, специалист по фэншуй Анастасия Старун. В беседе с «Москвой 24» она объяснила, какие столовые предметы следует выбирать, чтобы сохранить здоровье.

Эксперт призвала не есть из посуды квадратной формы. Кроме того, не подходят чашки и тарелки с остроконечными рисунками. Предметы коричневого и жёлтого цвета Старун также не рекомендовала для использования. А ещё не следует хранить дома битую посуду или имеющую сколы, уверена специалист по фэншуй.

Такие предметы способствуют формированию застоя в организме и набору лишнего веса, а также могут вызвать финансовые проблемы, подчеркнула она. Поэтому лучше всего выбирать посуду белого цвета и с округлыми формами.

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«Белый цвет и круглая форма связаны со стихией Металла, а она отвечает за системность, ответственность. То есть, питаясь из такой посуды мы более осознанно подходим к выбору, качеству и количеству еды», — отметила эксперт.

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Ранее эксперт по фэншуй назвала предметы, которые помогут добиться успехов в учёбе. При этом школьникам и студентам следует выбирать талисманы в зависимости от конкретных целей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Afanasieva

Борис Эльфанд
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