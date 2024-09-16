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16 сентября, 09:23

Мишустин: Согласована Стратегия государственной культурной политики на семь лет

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru

Власти России согласовали и запланировали до 2030 года новую Стратегию государственной культурной политики на ближайшие семь лет. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

«Правительство продолжает формировать условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов, чтобы обеспечить единое культурное пространство для укрепления суверенитета нашей страны и улучшения качества жизни наших людей», — отметил премьер.

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Недавно президент России Владимир Путин заявил, что в сферу культуры нельзя вмешиваться и проводить там политику «отмены». Он отметил, что часто повестка Запада игнорирует и даже оскорбляет общемировые религии и культурные традиции разных регионов планеты.

Николай Рюмин
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