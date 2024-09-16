Мишустин: Согласована Стратегия государственной культурной политики на семь лет
Михаил Мишустин. Обложка © Life.ru
Власти России согласовали и запланировали до 2030 года новую Стратегию государственной культурной политики на ближайшие семь лет. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.
«Правительство продолжает формировать условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов, чтобы обеспечить единое культурное пространство для укрепления суверенитета нашей страны и улучшения качества жизни наших людей», — отметил премьер.
Недавно президент России Владимир Путин заявил, что в сферу культуры нельзя вмешиваться и проводить там политику «отмены». Он отметил, что часто повестка Запада игнорирует и даже оскорбляет общемировые религии и культурные традиции разных регионов планеты.