Мишустин: Согласована Стратегия государственной культурной политики на семь лет

Власти России согласовали и запланировали до 2030 года новую Стратегию государственной культурной политики на ближайшие семь лет. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании.

«Правительство продолжает формировать условия для сохранения традиционных духовных и нравственных ценностей, защиты исторической памяти и уникального наследия наших народов, чтобы обеспечить единое культурное пространство для укрепления суверенитета нашей страны и улучшения качества жизни наших людей», — отметил премьер.