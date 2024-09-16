Лучше F-16: ВС РФ лишили ВСУ особых советских истребителей, заявили в США
MWM: ВСУ лишились невосполнимых истребителей Су-27, превосходящих F-16
Войска киевского режима лишились истребителей Су-27 советского производства, которые в разы превосходят намоленные у Запада и ЕС F-16. О серьёзности данной потери пишет издание Military Watch Magazine.
«Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолёт со схожими лётными характеристиками и высокой живучестью... Таким образом, для Украины потери Су-27 по-настоящему невосполнимы», — говорится в материале.
Советский истребитель имеет большую дальность полёта и размер радара, чем у F-16. СССР не поставлял эти самолёты никому, кроме Китая, а значит и Киеву их получить неоткуда, подчеркнуло издание.
Недавно добычей российских сил стали сразу три украинских истребителя – один МиГ-29 и два Су-27, который считается одним из самых ценных экземпляров на аэродромах солдат киевского режима. Помимо того, войска РФ перехватили американский снаряд HIMARS и четыре авиабомбы Hammer производства Франции.
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