Миг-29 и 20 «Вампиров» сбили ВКС и ПВО России за сутки
Минобороны: ВКС России сбили украинский Миг-29 в зоне СВО
Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 сентября.
«ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.
Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, 20 реактивных снарядов Vampire производства Чехии и 13 беспилотников.
С начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 646 самолётов, 283 вертолёта и 31622 беспилотников.
Ранее в США заявили, что ВС РФ лишили ВСУ особых советских истребителей, превосходящих F-16. Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолёт со схожими лётными характеристиками и высокой живучестью, говорят американские эксперты.
ТАСС / Михаил Палинчак