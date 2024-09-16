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16 сентября, 10:39

Миг-29 и 20 «Вампиров» сбили ВКС и ПВО России за сутки

Минобороны: ВКС России сбили украинский Миг-29 в зоне СВО

Воздушно-космические силы России сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 сентября.

«ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — сообщили в оборонном ведомстве.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили французскую управляемую авиабомбу Hammer, 20 реактивных снарядов Vampire производства Чехии и 13 беспилотников.

С начала проведения СВО российские военные уничтожили уже 646 самолётов, 283 вертолёта и 31622 беспилотников.

Два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29 сбиты во время боевого вылета
Два украинских истребителя Су-27 и один МиГ-29 сбиты во время боевого вылета

Ранее в США заявили, что ВС РФ лишили ВСУ особых советских истребителей, превосходящих F-16. Маловероятно, что в обозримом будущем Киев получит самолёт со схожими лётными характеристиками и высокой живучестью, говорят американские эксперты.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Палинчак

Никита Никонов
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