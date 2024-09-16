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16 сентября, 12:11

Не заметил «первую»: В Бурятии рыбак спросонья сел погреться в машину и случайно задавил товарища

В Бурятии рыбак на автомобиле случайно задавил спящего в палатке товарища

Место наезда на рыбака в Бурятии. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Место наезда на рыбака в Бурятии. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

На рыболовной стоянке в Бурятии обнаружено тело мужчины, проживавшего в Баргузинском районе. Его приятель, составивший компанию на рыбалке, подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту обнаружения на рыболовной стоянке тела мужчины с признаками, характерными для наезда автомобилем», — говорится в сообщении.

Как затем удалось выяснить правоохранителям, вечером приятели решили выпить. Один из рыболовов уснул за столом и проснулся лишь ночью от холода. После этого он перебрался в машину и включил двигатель, чтобы быстрее согреться. Оказалось, что у автомобиля была включена первая передача. В результате машина покатилась и наехала на палатку, где отдыхал второй мужчина. Он скончался на месте.

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Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном походе на рыбалку, который обернулся трагедией. Правда пострадал не рыбак, а прохожий, отвлекавший его от клева. 62-летний мужчина не смог справиться с эмоциями и ударил незнакомца ножом.

Мария Любицкая
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