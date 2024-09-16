Не заметил «первую»: В Бурятии рыбак спросонья сел погреться в машину и случайно задавил товарища

На рыболовной стоянке в Бурятии обнаружено тело мужчины, проживавшего в Баргузинском районе. Его приятель, составивший компанию на рыбалке, подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) по факту обнаружения на рыболовной стоянке тела мужчины с признаками, характерными для наезда автомобилем», — говорится в сообщении.

Как затем удалось выяснить правоохранителям, вечером приятели решили выпить. Один из рыболовов уснул за столом и проснулся лишь ночью от холода. После этого он перебрался в машину и включил двигатель, чтобы быстрее согреться. Оказалось, что у автомобиля была включена первая передача. В результате машина покатилась и наехала на палатку, где отдыхал второй мужчина. Он скончался на месте.