«На высоте»: Путин на встрече с Поповой оценил работу Роспотребнадзора

Специалисты Роспотребнадзора оказались на высоте, преодолев испытания, с которыми столкнулась Россия, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ведомства Анной Поповой. Российский лидер поздравил руководителя ведомства с профессиональным праздником — Днём работников санитарно-эпидемиологических служб, который ежегодно отмечается в нашей стране с 1922 года 15 сентября.

Путин провёл рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У вас профессиональный праздник, я вас поздравляю. В последние годы на вашу долю, долю ваших сотрудников выпали серьёзные испытания — вместе, собственно, со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем», — сказал президент.

В свою очередь Попова рассказала Путину о росте доли вирусов среди инфекций, на что глава государства поинтересовался, почему так происходит. Глава Роспотребнадзора пояснила, что люди стали больше общаться и чаще питаться в общепите.