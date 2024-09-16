Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 11:41

«На высоте»: Путин на встрече с Поповой оценил работу Роспотребнадзора

Путин: Роспотребнадзор достойно прошёл испытания, с которыми столкнулась РФ

Специалисты Роспотребнадзора оказались на высоте, преодолев испытания, с которыми столкнулась Россия, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ведомства Анной Поповой. Российский лидер поздравил руководителя ведомства с профессиональным праздником — Днём работников санитарно-эпидемиологических служб, который ежегодно отмечается в нашей стране с 1922 года 15 сентября.

Путин провёл рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«У вас профессиональный праздник, я вас поздравляю. В последние годы на вашу долю, долю ваших сотрудников выпали серьёзные испытания — вместе, собственно, со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем», — сказал президент.

В свою очередь Попова рассказала Путину о росте доли вирусов среди инфекций, на что глава государства поинтересовался, почему так происходит. Глава Роспотребнадзора пояснила, что люди стали больше общаться и чаще питаться в общепите.

А ранее Анна Попова рассказала, как традиционные ценности оберегают Россию от обезьяньей оспы. Она также отметила, что в нашей стране нас есть всё необходимой для того, чтобы выявить это заболевание. В первую очередь, это отличная тест-система, которая доказала свою эффективность.

Новый вирус в Китае не зарегистрирован на территории России
Новый вирус в Китае не зарегистрирован на территории России
Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Путин
  • Анна Попова
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров