«На высоте»: Путин на встрече с Поповой оценил работу Роспотребнадзора
Путин: Роспотребнадзор достойно прошёл испытания, с которыми столкнулась РФ
Специалисты Роспотребнадзора оказались на высоте, преодолев испытания, с которыми столкнулась Россия, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой ведомства Анной Поповой. Российский лидер поздравил руководителя ведомства с профессиональным праздником — Днём работников санитарно-эпидемиологических служб, который ежегодно отмечается в нашей стране с 1922 года 15 сентября.
Путин провёл рабочую встречу с главой Роспотребнадзора Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«У вас профессиональный праздник, я вас поздравляю. В последние годы на вашу долю, долю ваших сотрудников выпали серьёзные испытания — вместе, собственно, со всей страной, конечно. Вы оказались на высоте, чего я желаю и в будущем», — сказал президент.
В свою очередь Попова рассказала Путину о росте доли вирусов среди инфекций, на что глава государства поинтересовался, почему так происходит. Глава Роспотребнадзора пояснила, что люди стали больше общаться и чаще питаться в общепите.
А ранее Анна Попова рассказала, как традиционные ценности оберегают Россию от обезьяньей оспы. Она также отметила, что в нашей стране нас есть всё необходимой для того, чтобы выявить это заболевание. В первую очередь, это отличная тест-система, которая доказала свою эффективность.
Telegram / Кремль. Новости