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16 сентября, 12:12

Роспотребнадзор предотвратил ущерб от заболеваний на 865,9 млрд руб. за 2023 год

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) смогла предотвратить экономический ущерб от различных заболеваний среди населения РФ на сумму 865,9 миллиарда рублей за 2023 год. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Если брать прошлый год, мы посмотрели, что мы дали стране, как мы реализуем свои задачи. Оказалось, что предотвращённый экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний, в результате мер, которые принимаются, составил 865,9 миллиарда рублей», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что ведомство смогло предотвратить потери, связанные с факторами внешней среды в размере 213,3 миллиарда рублей. Она добавила, что в настоящее время в России функционируют 54 центра секвенирования (генетические исследования для определения ДНК), а также 20 лабораторий высокого уровня безопасности и 71 мобильная лаборатория.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин встретился с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Лидер РФ высоко оценил работу ведомства и поздравил Попову с профессиональным праздником — Днём работников санитарно-эпидемиологических служб, который ежегодно отмечается в нашей стране с 1922 года 15 сентября.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Дарья Нарыкова
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