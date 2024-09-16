Роспотребнадзор предотвратил ущерб от заболеваний на 865,9 млрд руб. за 2023 год

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) смогла предотвратить экономический ущерб от различных заболеваний среди населения РФ на сумму 865,9 миллиарда рублей за 2023 год. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Путин провёл встречу с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Если брать прошлый год, мы посмотрели, что мы дали стране, как мы реализуем свои задачи. Оказалось, что предотвращённый экономический ущерб в результате снижения числа случаев инфекционных заболеваний, в результате мер, которые принимаются, составил 865,9 миллиарда рублей», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что ведомство смогло предотвратить потери, связанные с факторами внешней среды в размере 213,3 миллиарда рублей. Она добавила, что в настоящее время в России функционируют 54 центра секвенирования (генетические исследования для определения ДНК), а также 20 лабораторий высокого уровня безопасности и 71 мобильная лаборатория.