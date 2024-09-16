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16 сентября, 12:49

Капитуляция или аннигиляция: В ГД осадили Зеленского, мечтающего сделать жизнь в РФ хуже

Депутат Швыткин: Украину ждёт капитуляция или полное уничтожение

Владимир Зеленский сильно заблуждается, считая, что сможет заставить народ России выступить против президента Владимира Путина. Украину ждёт безоговорочная капитуляция или полное уничтожение. С таким мнением выступил член Комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин, комментируя в разговоре с Life.ru заявление главаря киевского режима о желании сделать жизнь наших сограждан хуже. По словам парламентария, жители Незалежной стали заложниками геополитики профашистской линии режима, поддерживаемой Западом.

Их плачевное состояние говорит именно об этом. И сегодня, я неоднократно это подчеркивал, другого выхода ни в коем образе нет, как примылить украинский режим, подписанием безоговорочного акта о капитуляции, либо, уничтожить Украину как территорию. Третьего не дано.

Юрий Швыткин

Депутат Госдумы

Их плачевное состояние говорит именно об этом. И сегодня, я неоднократно это подчеркивал, другого выхода ни в коем образе нет, как примылить украинский режим, подписанием безоговорочного акта о капитуляции, либо, уничтожить Украину как территорию. Третьего не дано.
Их плачевное состояние говорит именно об этом. И сегодня, я неоднократно это подчеркивал, другого выхода ни в коем образе нет, как примылить украинский режим, подписанием безоговорочного акта о капитуляции, либо, уничтожить Украину как территорию. Третьего не дано.

Депутат добавил, что российские войска сражаются с ВСУ максимально честно, нанося удары лишь по объектам военной инфраструктуры. А настроения внутри страны говорят о полной народной поддержке действий президента Владимира Путина.

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Напомним, Владимир Зеленский планирует сделать жизнь мирных россиян труднее, чтобы они «давили на Путина и он начал переговоры». Москва же всегда выступала за переговоры и мирное урегулирование конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Ольга Годуненко
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