Капитуляция или аннигиляция: В ГД осадили Зеленского, мечтающего сделать жизнь в РФ хуже

Их плачевное состояние говорит именно об этом. И сегодня, я неоднократно это подчеркивал, другого выхода ни в коем образе нет, как примылить украинский режим, подписанием безоговорочного акта о капитуляции, либо, уничтожить Украину как территорию. Третьего не дано.