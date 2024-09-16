«Хотелось быть героем»: Звезда «Ликвидации» рассказала о желании воевать в Афганистане

Популярный российский актёр театра и кино Олег Кассин рассказал, чему его научили советские фильмы. По словам звезды, в своё время ему даже хотелось отправиться на войну в Афганистане.

Отечественные картины воспитали в артисте любовь к Родине и готовность её защищать. Поэтому звезда «Ликвидации» (Сенька Шалый) ещё в школе писал заявления, чтобы отправиться в Афганистан в качестве добровольца. Он дошёл до военкомата, но не смог добиться призыва.

«Слава богу, что не попал туда, потому что не думаю, что вернулся бы оттуда живым. В те времена мне хотелось быть героем, сейчас хочется быть просто человеком», — подчеркнул 54-летний актёр.

В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что ему нравились советские военные ленты, однако они не оказали на него профессионального влияния. Как актёр Кассин развивался при поддержке своих педагогов, а позже — коллег по сцене.