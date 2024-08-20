Коллег шокировала гибель актёра сериала "Невский" в боях с ВСУ под Курском

Погибший в боях под Курском актёр сериала "Невский" Евгений Шишов был талантливым парнем и любил заниматься спортом. Об этом 360.ru рассказал его шокированный коллега, каскадёр Кирилл Смирнов.

Артисты познакомились во время съёмок фильмов. Смирнов знал, что Шишов ушёл на СВО. Однако погибший коллега никогда не делился подробностями боёв, ограничиваясь лишь парой сухих фраз.

"Говорит, всё нормально, жив, здоров. <…> Видать, там нельзя говорить было", — отметил каскадёр.

Он добавил, что у Шишова не было профессионального актёрского образования, лишь курсы, однако это не помешало ему сниматься в кино. В основном он играл второстепенные роли: моряка, подводника, офицера, но чаще всего бандитов. О том, что актёр ушёл на СВО, Кирилл Смирнов узнал из соцсетей.

"Он выложил пост во "ВКонтакте", и я ему сразу написал. Я думал сначала, может, фильм какой, а потом нет, СВО. Добровольцем, говорит, пошёл. Как человек, как актёр он был хороший. Талантливый, кстати, парень был. Его часто звали сниматься на эпизоды", — подытожил Смирнов.