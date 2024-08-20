Убитый бойцами ВСУ актёр из сериала "Невский" был переброшен к Курску из-под Белгорода Коллега убитого под Курском актёра Шишова назвал его обалденным товарищем 20 августа, 14:04 Актёр Евгений Шишов. Фото © Kino-teatr.ru

Актёр сериала "Невский" Евгений Шишов, погибший в боях с ВСУ в Курской области, был настоящим товарищем и открытым человеком, который не раздумывая отправился на фронт добровольцем. Об этом 360.ru рассказал его друг Алексей Шашин.

"Снимались вместе в кино. Просто обалденный он товарищ, у меня слов нету. Если что-то попросишь, то он всегда поможет и всегда всё сделает. Такой человек был открытый всегда", — поделился он.

Мужчина добавил, что часто переписывался с Шишовым, но тот перестал выходить на связь со 2 августа. По его словам, актёр находился со своим подразделением под Белгородом, затем их перебросили в Курскую область, когда ВСУ пошли на прорыв российской границы. Шишов никогда не жалел, что отправился на СВО. Он всегда говорил друзьям, что не может отсидеться в стороне: "Я пойду. Я не могу". Новость о смерти товарища застигла Шашина врасплох.

"Я вчера [друга] хоронил, а мне звонят и говорят: "Можете опознать Евгения?" Я просто сел и упал, чуть сознание не потерял. Третий мой друг", — сказал он.

Напомним, актёр сериалов "Невский" и "Морские дьяволы" Евгений Шишов погиб 18 августа в Курской области. Он ушёл добровольцем на СВО в феврале этого года и взял себе позывной STALKER. Шишов часто выкладывал фото с передовой и писал: "Работайте братья". У него осталась 15-летняя дочка. Life.ru узнал, что актёр получил ранение в бою и умер во время эвакуации.

Авторы Татьяна Миссуми