Детям разных возрастов назвали ежедневную норму калорий

Несколько лет назад в России были утверждены нормы питания для детей разных возрастов. Соответственно, уровень потребления калорий должен зависеть не только от особенностей здоровья и физической активности, но и от возраста несовершеннолетнего.

Как отметила заведующая лабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева, дети 3-6 лет должен употреблять 1800 ккал в день. Для школьников 11-14 следует рассчитывать рацион на 2300 ккал. А для подростков 15-17 лет рекомендованная норма составляет 2500 ккал.

«Это соответствует нормам физиологических потребностей в энергии, которые были утверждены в РФ в 2021 году. Эти нормы рассчитаны на детей, которые ведут активный образ жизни и соблюдают рекомендуемый уровень двигательной активности», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Собеседница «Газеты.ru» добавила, что сегодня 17% граждан до 18 лет страдают из-за избытка массы тела. При этом ожирение фиксируется у 9% детей. Рост заболеваемости за минувшие пять лет составил 20% и дальше ситуация будет ухудшаться, уверена эксперт.