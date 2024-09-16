Буксировка судна «Академик Николай Страхов» в Мурманск ожидается 18-19 сентября

Буксир морских спасателей 18–19 сентября прибудет к научно-исследовательскому судну «Академик Николай Страхов», у которого отказал двигатель в Карском море. Об этом сообщает пресс-служба Института океанологии (ИО) РАН.

«Администрацией ИО РАН было принято решение о заключении договора с Морспасслужбой, чей буксир-спасатель прибудет к месту аварии для эвакуации научного состава и части экипажа 18–19 сентября и буксировки «Академика Николая Страхова» в Мурманск. Буксир уже идёт к судну», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на круглосуточном контроле руководства ИО РАН. В частности, начиная с момента ЧП доклады о положении дел на судне отсылаются в Морспасслужбу каждые четыре часа — жизни и здоровью людей на борту ничего не угрожает.