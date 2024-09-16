Вывезли не всех: Пожарные перекрыли подъезд к приюту с животными в полыхающем селе в ЛНР
В ЛНР из полыхающего села Валуйское экстренно эвакуируют приют с животными
Из полыхающего села Валуйское в ЛНР экстренно эвакуируют приют для животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».
Животных, содержавшихся в приюте села Валуйского (ЛНР), эвакуируют. Видео © «Mash на Донбассе»
Владелица приюта переживает, так смогла вызволить большинство животных, а когда вернулась за остальными, спасатели уже перекрыли въезд в населённый пункт. Как долго протянут и смогут ли вообще они выжить в таких условиях — неизвестно.
Ранее Life.ru сообщал об эвакуации животных из приюта «Право жить» в Курской области. Спасённых животных приютили в волгоградском приюте «Дино», с которым «Новые люди» работают на протяжении нескольких лет.
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