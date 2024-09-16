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16 сентября, 14:27

Вывезли не всех: Пожарные перекрыли подъезд к приюту с животными в полыхающем селе в ЛНР

В ЛНР из полыхающего села Валуйское экстренно эвакуируют приют с животными

Из полыхающего села Валуйское в ЛНР экстренно эвакуируют приют для животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Животных, содержавшихся в приюте села Валуйского (ЛНР), эвакуируют. Видео © «Mash на Донбассе»

Владелица приюта переживает, так смогла вызволить большинство животных, а когда вернулась за остальными, спасатели уже перекрыли въезд в населённый пункт. Как долго протянут и смогут ли вообще они выжить в таких условиях — неизвестно.

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Волонтёры приступили к частичной эвакуации собак из приюта в Судже

Ранее Life.ru сообщал об эвакуации животных из приюта «Право жить» в Курской области. Спасённых животных приютили в волгоградском приюте «Дино», с которым «Новые люди» работают на протяжении нескольких лет.

Обложка ©

Telegram / Mash на Донбассе

Мария Любицкая
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