Вывезли не всех: Пожарные перекрыли подъезд к приюту с животными в полыхающем селе в ЛНР

Из полыхающего села Валуйское в ЛНР экстренно эвакуируют приют для животных. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Животных, содержавшихся в приюте села Валуйского (ЛНР), эвакуируют. Видео © «Mash на Донбассе»

Владелица приюта переживает, так смогла вызволить большинство животных, а когда вернулась за остальными, спасатели уже перекрыли въезд в населённый пункт. Как долго протянут и смогут ли вообще они выжить в таких условиях — неизвестно.