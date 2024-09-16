Дочь пырнула ножом президента Yamaha Motors во время домашней ссоры
Kyodo: Дочь главы Yamaha Motors Хидаки задержали за ранение отца
Ёсихиро Хидака. Обложка © Yamaha Motor Co., Ltd.
Президент мотопроизводителя Yamaha Motors Ёсихиро Хидака был ранен ножом, пишет издание Kyodo. Сообщается, что 33-летняя Хана — дочь предпринимателя — позвонила в полицию и заявила, что отец её избил. Когда правоохранители прибыли на место, то нашли там мужчину с ножевым ранением руки.
Его жизни ничего не угрожает, но дочь была задержана до выяснения обстоятельств. Известно, что подобный звонок поступил правоохранителям и накануне. Родственники жили вместе, Хана не работала.
Компания, в которой президентствует мужчина, отказалась комментировать случившееся, ссылаясь на неприкосновенность личной жизни и начатое следствие.
Недавно Life.ru рассказывал, что пятерых человек ранили ножом в последний день карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии.