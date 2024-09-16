Диетолог ужаснулась рациону Натальи Штурм на 2,5 тысячи рублей в месяц

Ладно уже сыр, но я не увидела растительных масел, орехи, чай, кофе, приправы. То есть, перечень большой. Конечно, можно и на этих продуктах прожить, но зачем такое обеднение рациона? Ей что, не хватает денег? Обедняя свой рацион, Наталья не получает много необходимых витаминов, тот же витамин D, о котором сейчас все говорят. Здорово, конечно, что Наталья так оптимизирует свои расходы, но у меня есть определённые опасения, что оптимизация переходит в разряд недостаточности питания.