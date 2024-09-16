Диетолог ужаснулась рациону Натальи Штурм на 2,5 тысячи рублей в месяц
Врач Соломатина назвала обеднённым рацион Натальи Штурм за 2,5 тысячи в месяц
Певица Наталья Штурм. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Life.ru попросил врача-диетолога Елену Соломатину проанализировать рацион певицы Натальи Штурм, которая заявила, что тратит на еду всего 2,5 тысячи рублей в месяц. По словам специалиста, правильное питание действительно может быть недорогим, однако стремясь соблюдать ЗОЖ, не стоит убирать из рациона такие важные продукты, как сыр, творог, орехи и масла.
Соломатина считает, что можно безболезненно отказаться от вредных продуктов, на которые действительно уходит достаточно много денег — это сосиски, колбасы, фастфуд. Однако 2,5 тысячи рублей в месяц — достаточно маленькая сумма на еду. Кроме того, врач не увидела в чеках певицы ни рыбы, ни яиц, ни творога, ни вообще каких-либо кисломолочных продуктов.
Ладно уже сыр, но я не увидела растительных масел, орехи, чай, кофе, приправы. То есть, перечень большой. Конечно, можно и на этих продуктах прожить, но зачем такое обеднение рациона? Ей что, не хватает денег? Обедняя свой рацион, Наталья не получает много необходимых витаминов, тот же витамин D, о котором сейчас все говорят. Здорово, конечно, что Наталья так оптимизирует свои расходы, но у меня есть определённые опасения, что оптимизация переходит в разряд недостаточности питания.
Напомним, ранее певица Наталья Штурм призналась, что ежемесячно тратит на еду чуть больше 2,5 тысячи рублей. Чтобы доказать свою экономичность, артистка даже показала скрин из приложения банка. Штурм считает, что россияне тратят много денег на алкоголь, сигареты и «дорогие копчёности» вместо покупки «недорогой» полезной еды. По мнению Штурм, для экономии нужно готовить дома и не закупаться на голодный желудок. Она добавила, что при росте 170 см весит чуть больше 52 кг.