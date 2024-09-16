Толпа разъярённых мигрантов с мачете и арматурой напала на охотников с ребёнком во Франции

Около 60 мигрантов, вооружённых мачете и железными прутьями, напали на троих охотников на северо-западе Франции. Беженцы хотели пересечь пролив Ла-Манш и попасть в Великобританию. Об этом сообщает французский телеканал France 3 Régions.

По информации телеканала, инцидент произошёл в ночь на 16 сентября. Трое охотников с трёхлетним мальчиком укрывались в хижине на берегу Ла-Манша. К ним подошла толпа разъярённых мигрантов, которым местные правоохранители помешали пересечь пролив.

Беженцы подумали, что их отказывают пропускать по просьбе охотников, поэтому и напали на них. Агрессивные мигранты разбили стёкла машин и похитили вещи пострадавших. Охотники забаррикадировались и продержали оборону до утра, когда на место прибыли полицейские.

«Необходимо срочно найти решение для сдерживания миграционных потоков, пока не случилась трагедия с охотниками или другими людьми», — призвал глава Национальной федерации охотников Вилли Шраен.