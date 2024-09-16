В Сибири мэру города подарили на инаугурации кнут, пряник и конституцию

Новому мэру города Усть-Илимска Иркутской области Эдуарду Симонову на инаугурации подарили кнут, пряник и Конституцию. Церемония вручения сопровождалась смехом и аплодисментами, а вот в соцсетях подарок раскритиковали и назвали его «рабовладельческим».

Депутаты подарили мэру Усть-Илимска кнут, пряник и конституцию. Видео © Telegram / Инцидент Усть-Илимск

Глава отдела по связям с общественностью администрации Усть-Илимска Александра Мысик с мнением пользователей соцсетей категорически не согласна. В разговоре с изданием «Подъём» она заявила, что воспринимать подарок необходимо с долей юмора.

«Такие сравнения неуместны. Я считаю, что такой подарок символизирует, что в каких-то решениях нужно быть более жёстким, а где-то, наверно, более лояльным. Так можно воспринимать, я думаю. Но это моё личное мнение», — отметила Мысик.

Сам градоначальник назвал подарок нестандартным.

«Просто обычный нестандартный подарок. Это же методы к руководству: кого-то кнутом воспитывать, кому-то пряник дать, а кому-то и про Конституцию напомнить. То есть все должно быть в рамках Конституции — и пряники, и кнуты. Не нарушая при этом Конституцию», — приводит его слова RTVI.

Эдуард Симонов, представляя «Единую Россию», выиграл прошедшие выборы мэра, набрав более 67% голосов избирателей.