ЦИПсО расписалось в безграмотности, «слепив» новый дипфейк с главой Курской области
Правительство Курской области назвало фейком видео с губернатором Смирновым
Алексей Смирнов. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Распространяемое в Интернете видео, на котором губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы сообщает об успехах Вооружённых сил Украины (ВСУ), является фейком, сделанным спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов, который якобы говорит о продвижении ВСУ. Видео © Telegram / Курская область
«Украинские спецслужбы продолжают лепить фейки. Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области», — указано в сообщении.
На видео Лжесмирнов говорит о «Корнеевском районе», хотя в действительности район называется Кореневским.
На оригинальной записи лава региона поздравляет школьников и студентов с новым учебным годом. Смирнов в ролике пообещал, что, несмотря на сложную обстановку в регионе, будет сделано всё возможное, чтобы куряне получили необходимые знания и навыки.
Власти региона призывают жителей сохранять бдительность и подписываться только на настоящие аккаунты Смирнов в Telegram и во «ВКонтакте».
Напомним, предыдущий дипфейк со Смирновым появился в начале августа. Эксперт по нейрообману объяснил, как отличить правду от вброса ЦИПсО.