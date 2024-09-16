ЦИПсО расписалось в безграмотности, «слепив» новый дипфейк с главой Курской области

Распространяемое в Интернете видео, на котором губернатор Курской области Алексей Смирнов якобы сообщает об успехах Вооружённых сил Украины (ВСУ), является фейком, сделанным спецслужб Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов, который якобы говорит о продвижении ВСУ. Видео © Telegram / Курская область

«Украинские спецслужбы продолжают лепить фейки. Снова они взяли прошлое видео и наложили свою звуковую дорожку. За это время могли бы уже наловчиться более убедительно подделывать голос или хотя бы выучить названия районов Курской области», — указано в сообщении.

На видео Лжесмирнов говорит о «Корнеевском районе», хотя в действительности район называется Кореневским.

На оригинальной записи лава региона поздравляет школьников и студентов с новым учебным годом. Смирнов в ролике пообещал, что, несмотря на сложную обстановку в регионе, будет сделано всё возможное, чтобы куряне получили необходимые знания и навыки.

Власти региона призывают жителей сохранять бдительность и подписываться только на настоящие аккаунты Смирнов в Telegram и во «ВКонтакте».