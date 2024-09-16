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16 сентября, 16:59

Частная клиника в Москве выставила огромный счёт ветерану ВОВ за несработавшие обезболивающие

Частная клиника в Москве запросила 220 тысяч рублей за лечение ветерана ВОВ

В Москве частная клиника выставила пенсионерке, имеющей статус ветерана, счёт на 220 тысяч рублей за лечение после выездного осмотра. На эту сумму пожилой женщине могли бы вколоть шесть литров лекарства, но, к счастью, план терапии состоял всего из семи капельниц и трёх уколов, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Внук пенсионерки в Москве рассказал о выездном осмотре, где его бабушке выставили счёт на 220 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Внук 87-летней пенсионерки рассказал телеграм-каналу, что его бабушка уже долгое время имеет проблемы со спиной. Родственники вызвали на дом из «Здравклиники» ортопеда-травматолога, первичный осмотр стоил 3500 рублей. По словам мужчины, странности начались практически с порога, ведь на приём приехал совершенно другой врач. Менеджер клиники параллельно составлял расчётный лист, в котором стоимость лечения оказалась равна 220 тысячам рублей со скидкой как ветерану ВОВ. Врачи должны были вколоть три укола и сделать семь капельниц для временного снятия боли в спине. При этом их средняя стоимость по рынку — всего тысяча и шесть тысяч рублей соответственно.

Счёт лечения. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Счёт лечения. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сотрудники клиники настаивали, чтобы решение приняли сразу. Родственники согласились и оплатили половину стоимости лечения. Специалисты моментально приступили к уколам, однако через несколько дней родные пожилой москвички отказались от услуг, так как улучшений не было.

«Обещанного эффекта не было ни вечером, ни на следующий день — его не было от слова совсем», — пояснил родственник пострадавшей.

По словам мужчины, сотрудники клиники не хотели с ним разговаривать, а потребовали диалога с пожилой женщиной — это ещё больше насторожило родственника. Однако через две недели все деньги вернули.

Медицинский юрист уточнил, что подобная стоимость услуг в рамках симптоматического лечения при выездном осмотре просто невозможна. По словам специалиста, медики должны назначать дорогостоящие лекарства только после полноценного обследования и поставленного диагноза.

Антипохмельная капельница с неизвестным составом убила москвича, а ставившие её медики сбежали
Антипохмельная капельница с неизвестным составом убила москвича, а ставившие её медики сбежали

А ранее Life.ru рассказывал, что в Москве в частной клинике пациентке из Приднестровья порвали спину после операции за четыре миллиона рублей. У женщины разошёлся шов и началось заражение, а затем и вовсе отказали ноги.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pimen

Дарья Нарыкова
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