Из-за атаки ВСУ под Курском половина Украины останется без питьевой воды
Mash: Загрязнения рек Сейм и Десна вызваны нападением ВСУ на Курскую область
Убытки от загрязнения рек Сейм и Десна на Украине составили 500 миллион гривен, или 12 миллионов долларов. Об этом заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Незалежной. Как пишет Mash, причина загрязнения — атака ВСУ на Курскую область.
Житель Черниговской области Украины показал последствия массового мора рыбы в реке Десна. Видео © Telegram / Политика Страны
Как пояснил телеграм-канал, притоком Десны является река Сейм, которая протекает в Глушковском районе Курской области. Из-за украинских обстрелов в неё попали удобрения, хранившиеся на складах бывшего сахарного завода в курском посёлке Тёткино. Так, химикаты попали в воду и по течению добрались до Украины.
В пробах было обнаружено повышенное содержание марганца в диапазоне от 0,16 до 0,26 мг/дм3 (норма — не более 0,1 мг/дм3). К слову, в Киеве, из речной делают 70% питьевой воды. Под угрозой отравления находятся несколько сотен тысяч украинцев.
Ранее на Украине возникла тревога из-за массовой гибели рыбы в реке Десна. Житель Черниговской области снял видео, где показал, что водоём стал непригодным для жизни. Министерство защиты окружающей среды подтвердило экологическую катастрофу, сообщив о вылове 17,5 тонны мёртвой рыбы и предложении установить аэраторные установки для улучшения кислородного баланса реки.
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