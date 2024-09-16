Убытки от загрязнения рек Сейм и Десна на Украине составили 500 миллион гривен, или 12 миллионов долларов. Об этом заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Незалежной. Как пишет Mash, причина загрязнения — атака ВСУ на Курскую область.

Житель Черниговской области Украины показал последствия массового мора рыбы в реке Десна. Видео © Telegram / Политика Страны

Как пояснил телеграм-канал, притоком Десны является река Сейм, которая протекает в Глушковском районе Курской области. Из-за украинских обстрелов в неё попали удобрения, хранившиеся на складах бывшего сахарного завода в курском посёлке Тёткино. Так, химикаты попали в воду и по течению добрались до Украины.

В пробах было обнаружено повышенное содержание марганца в диапазоне от 0,16 до 0,26 мг/дм3 (норма — не более 0,1 мг/дм3). К слову, в Киеве, из речной делают 70% питьевой воды. Под угрозой отравления находятся несколько сотен тысяч украинцев.