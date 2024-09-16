В «Роскосмосе» показали, как мощнейший шторм «Борис» топит Европу

«Роскосмос» с помощью спутников наблюдает за штормом «Борис», который обрушился на ряд европейских стран. Официальный телеграм-канал госкорпорации опубликовал видео из космоса, чтобы продемонстрировать циклон.

Шторм «Борис», который обрушился на Европу. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Спутники следят за штормом «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что съёмка велась с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».