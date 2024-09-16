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16 сентября, 18:35

В «Роскосмосе» показали, как мощнейший шторм «Борис» топит Европу

В «Роскосмосе» сообщили о наблюдении за штормом в Европе с российских спутников

«Роскосмос» с помощью спутников наблюдает за штормом «Борис», который обрушился на ряд европейских стран. Официальный телеграм-канал госкорпорации опубликовал видео из космоса, чтобы продемонстрировать циклон.

Шторм «Борис», который обрушился на Европу. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

«Спутники следят за штормом «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу», — говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что съёмка велась с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Напомним, Европу топит сильнейшее за четверть века наводнение. Проблемы из-за стихийного бедствия испытывают в Польше и Чехии, железная дорога между которыми ушла под воду. Под ударом стихии также оказались Австрия, Венгрия, Германия и Румыния. От наводнения пострадали крупнейшие промышленные предприятия. К примеру, основной в Европе производитель литейного кокса OKK Koksovny — чешский химзавод BorsodChem — прекратил выпуск химикатов.

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Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

Наталья Демьянова
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