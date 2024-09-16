В «Роскосмосе» показали, как мощнейший шторм «Борис» топит Европу
В «Роскосмосе» сообщили о наблюдении за штормом в Европе с российских спутников
«Роскосмос» с помощью спутников наблюдает за штормом «Борис», который обрушился на ряд европейских стран. Официальный телеграм-канал госкорпорации опубликовал видео из космоса, чтобы продемонстрировать циклон.
Шторм «Борис», который обрушился на Европу. Видео © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»
«Спутники следят за штормом «Борис», который обрушился на Центральную и Восточную Европу», — говорится в сообщении.
В госкорпорации добавили, что съёмка велась с помощью спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».
Напомним, Европу топит сильнейшее за четверть века наводнение. Проблемы из-за стихийного бедствия испытывают в Польше и Чехии, железная дорога между которыми ушла под воду. Под ударом стихии также оказались Австрия, Венгрия, Германия и Румыния. От наводнения пострадали крупнейшие промышленные предприятия. К примеру, основной в Европе производитель литейного кокса OKK Koksovny — чешский химзавод BorsodChem — прекратил выпуск химикатов.
Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»