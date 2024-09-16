В ответ на обвинения со стороны главы британского МИД Дэвида Лэмми, сравнившего Россию с «фашистским государством», официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала найти способ напомнить Великобритании о её историческом взаимодействии с нацистами. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам представителя МИД, «помимо всех обычных практик в этом случае, Россия найдёт красивый способ напомнить Британии и британскому посольству в Москве о том, как они были замараны, в том числе и взаимодействием с нацистами». Этот ответ стал реакцией на недавнее высказывание Лэмми, который обвинил руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме».

«Я вам обещаю, помимо всех обычных практик в этом случае, мы найдем красивый способ напомнить Британии и британскому посольству в Москве о том, как они были замараны, в том числе и взаимодействием с нацистами», — сказала Захарова.

Посольство России в Лондоне также выразило недовольство заявлением британского министра, отметив, что его слова оскорбляют память тех, кто боролся с нацизмом в XX веке. Российские дипломаты подчеркнули, что такие обвинения являются не только исторически некорректными, но и «категорически неприемлемыми». Они напомнили, что многие украинские военные, поддерживаемые Лондоном, действуют под нацистскими символами, что отражено в британских источниках.

Кроме того, в комментарии посольства отмечено, что Лэмми, который стал министром после победы Лейбористской партии на парламентских выборах, уже не раз отметился своими провокационными высказываниями. В прошлом он критиковал экс-президента США Дональда Трампа, а теперь вновь привлёк внимание к своей эпатажной дипломатической практике.