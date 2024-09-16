В ООН назвали условия для визита своих представителей в Курскую область

Организация Объединённых Наций (ООН) заявила, что для визита представителей в Курскую область необходимо получение разрешения от российской стороны. Этот комментарий прозвучал в ответ на публичное предложение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который пригласил членов ООН посетить регион.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик пояснил на пресс-брифинге, что в случае намерения сотрудников ООН посетить Курскую область, официальное согласие от России является обязательным.

«Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — отметил он.