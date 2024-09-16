В ООН назвали условия для визита своих представителей в Курскую область
ООН: Визит членов организации в Курскую область возможен лишь с разрешения России
Организация Объединённых Наций (ООН) заявила, что для визита представителей в Курскую область необходимо получение разрешения от российской стороны. Этот комментарий прозвучал в ответ на публичное предложение министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который пригласил членов ООН посетить регион.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик пояснил на пресс-брифинге, что в случае намерения сотрудников ООН посетить Курскую область, официальное согласие от России является обязательным.
«Короткий ответ от нас — да, мы готовы сделать это, но нам потребуется разрешение от Российской Федерации», — отметил он.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик высказал сомнения относительно целесообразности отмены запрета на использование Киева дальнобойного оружия против России. По его мнению, снятие этого ограничения не ускорит процесс разрешения конфликта.
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