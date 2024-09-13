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13 сентября, 18:55

В ООН усомнились в разумности идеи разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России

Дюжаррик: Снятие запрета на удары по РФ ракетами не приближает решения конфликта

Снятие запрета на использование Киевом дальнобойного оружия по России не приблизит мир к решению конфликта. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является ещё одним свидетельством того, что мы не движемся к завершению этого конфликта так, как мы бы хотели — в рамках международного права и устава. Несомненно, я думаю, что Украина будет одним из главных пунктов в повестке дня различных двусторонних встреч генерального секретаря», — сказал Дюжаррик на пресс-конференции.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад давно снял ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России, сейчас это просто пытаются «оформить», чтобы выкатить в публичное пространство и не словить войну хейта. В Кремле назвали «камуфляжной» дискуссию об ударах вглубь России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Александра Мышляева
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