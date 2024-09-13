В ООН усомнились в разумности идеи разрешить Киеву бить западным оружием вглубь России

«Риторика, которую мы слышим, то, что мы видим на местах, является ещё одним свидетельством того, что мы не движемся к завершению этого конфликта так, как мы бы хотели — в рамках международного права и устава. Несомненно, я думаю, что Украина будет одним из главных пунктов в повестке дня различных двусторонних встреч генерального секретаря», — сказал Дюжаррик на пресс-конференции.