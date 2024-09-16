Генсек НАТО отказался признать координацию атаки ВСУ на Курскую область

Представители НАТО не командуют украинскими войсками в Курской области. С таким утверждением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, несмотря на подготовку и консультации ВСУ в НАТО, украинская сторона якобы самостоятельно планирует свои дальнейшие действия на поле боя.