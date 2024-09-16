Генсек НАТО отказался признать координацию атаки ВСУ на Курскую область
Столтенберг: ВСУ без помощи НАТО планируют действия в Курской области
Представители НАТО не командуют украинскими войсками в Курской области. С таким утверждением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. По его словам, несмотря на подготовку и консультации ВСУ в НАТО, украинская сторона якобы самостоятельно планирует свои дальнейшие действия на поле боя.
«НАТО и союзники оказывают беспрецедентную помощь Украине. 99% помощи поступают от государств НАТО, мы консультируем их, готовим, но мы не ведём войну, не командуем ВСУ», — сказал Столтенберг в интервью американскому журналу The Foreign Policy.
Ранее сообщалось, что в НАТО ведётся обсуждение вопроса об оружейном карт-бланше для Киева. Спустя несколько дней Столтенберг выразил сожаления о том, что альянс якобы мало сделал для усиления украинских войск. Генсек НАТО намекнул на готовность «исправить ситуацию» легализацией дальнобойных атак вглубь РФ.
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