Токаев отменил пресс-конференцию с Шольцем незадолго до начала

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не стал принимать участие в пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Событие было отменено менее чем за час до запланированного начала по инициативе казахстанской стороны.

Решение об отмене конференции поступило в понедельник, 16 сентября. Причины, по которым казахстанская сторона приняла такое решение, остаются неизвестными, передаёт немецкое агентство DPA.

На данный момент официальных комментариев от обеих сторон по этому поводу не поступало. Напомним, что Шольц 16 сентября впервые посетил Казахстан, где провёл переговоры с Токаевым.