Токаев отменил пресс-конференцию с Шольцем незадолго до начала
СМИ: Казахстан отменил пресс-конференцию Токаева и Шольца перед началом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Обложка © kremlin.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не стал принимать участие в пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Событие было отменено менее чем за час до запланированного начала по инициативе казахстанской стороны.
Решение об отмене конференции поступило в понедельник, 16 сентября. Причины, по которым казахстанская сторона приняла такое решение, остаются неизвестными, передаёт немецкое агентство DPA.
На данный момент официальных комментариев от обеих сторон по этому поводу не поступало. Напомним, что Шольц 16 сентября впервые посетил Казахстан, где провёл переговоры с Токаевым.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предупредил канцлера Германии Олафа Шольца, что Россия непобедима в военном плане. В ходе встречи в Астане президент Казахстана подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта на Украине может привести к серьёзным последствиям для всего человечества и затронуть все страны, вовлечённые в российско-украинский конфликт.