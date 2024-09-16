США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить
СМИ: Вашингтон усилит давление на страны, помогающие обходу санкций против РФ
Американские власти планируют ввести новые санкции против стран, которые способствуют обходу антироссийских ограничений. Об этом сообщила советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард в ходе выступления в Вашингтоне.
По её словам, динамичный подход к санкциям крайне важен. Политик также отметила, что наибольшую эффективность американские санкции достигают, когда они применяются совместно с союзниками США.
«Очень важно быть динамичными. Частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется», — отметила советник.
Ранее в США был арестован Сэм Бхамбхани из Массачусетса по обвинению в попытке обойти антироссийские санкции. Мужчина, задержанный 9 сентября, обвиняется в сговоре с целью продажи лазерного оборудования для сварки, маркировки, резки, глубокого гравирования и систем движения.
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