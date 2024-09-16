США расширят антироссийские санкции на страны, помогающие их обходить

Американские власти планируют ввести новые санкции против стран, которые способствуют обходу антироссийских ограничений. Об этом сообщила советник президента США по национальной экономике Лаэль Брейнард в ходе выступления в Вашингтоне.

По её словам, динамичный подход к санкциям крайне важен. Политик также отметила, что наибольшую эффективность американские санкции достигают, когда они применяются совместно с союзниками США.

«Очень важно быть динамичными. Частный сектор очень хорош в инновациях и поиске альтернативных маршрутов. Поэтому нам нужно продолжать продвигать наши санкции по мере того, как торговля меняется», — отметила советник.