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16 сентября, 20:54

Четыре человека стали жертвами кораблекрушения в Конго, ещё полсотни пропали

AFP: При кораблекрушении в Конго погибли четыре человека, 50 пропали без вести

На юго-западе Демократической Республики Конго произошло крупное кораблекрушение. Судно, на борту которого находилось около 150 человек, столкнулось с опорой моста на реке Кванго и затонуло. В результате трагедии погибли четыре человека, ещё 50 пассажиров числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство AFP.

Вице-губернатор провинции Кванго Реми Саки подтвердил информацию о происшествии. По его словам, из числа пассажиров спаслись менее ста человек. В настоящее время продолжаются поисковые операции.

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Ранее в Костроме судно «Ленанефть 2029» столкнулось с конструкциями железнодорожного моста. На момент инцидента пострадавших не было, и разлива нефтепродуктов также не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / mTaira

Кирилл Сосновских
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