Четыре человека стали жертвами кораблекрушения в Конго, ещё полсотни пропали

На юго-западе Демократической Республики Конго произошло крупное кораблекрушение. Судно, на борту которого находилось около 150 человек, столкнулось с опорой моста на реке Кванго и затонуло. В результате трагедии погибли четыре человека, ещё 50 пассажиров числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство AFP.

Вице-губернатор провинции Кванго Реми Саки подтвердил информацию о происшествии. По его словам, из числа пассажиров спаслись менее ста человек. В настоящее время продолжаются поисковые операции.