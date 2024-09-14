Трёх американцев, британца и канадца казнят в Конго по делу о госперевороте

Военный трибунал Демократической Республики Конго вынес ещё несколько десятков смертных приговоров участникам майской попытки госпереворота. Казнь предстоит 37 заговорщикам, среди которых три американца, бельгиец, британец и канадец, сообщило агентство Reuters.

Приговор был зачитан подсудимым на территории военной тюрьмы «Ндоло» в столице ДРК Киншасе. Их обвинили в терроризме, покушении на убийство, организации преступного сообщества, незаконном владении оружием.