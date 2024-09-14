Трёх американцев, британца и канадца казнят в Конго по делу о госперевороте
Военный трибунал Демократической Республики Конго вынес ещё несколько десятков смертных приговоров участникам майской попытки госпереворота. Казнь предстоит 37 заговорщикам, среди которых три американца, бельгиец, британец и канадец, сообщило агентство Reuters.
Приговор был зачитан подсудимым на территории военной тюрьмы «Ндоло» в столице ДРК Киншасе. Их обвинили в терроризме, покушении на убийство, организации преступного сообщества, незаконном владении оружием.
«Суд выносит самый суровый приговор: смертная казнь за преступное сообщество, смертная казнь за нападение, смертная казнь за терроризм», — отметил представитель суда Фредди Эхуме.
Госпереворот был предотвращён в Конго 19 мая. Заговорщики попытались проникнуть во дворец президента Феликса Чисекеди, но были обезврежены спецназом. Руководителей повстанческой группировки и их сообщников ранее также приговорили к смертной казни, большинство — заочно.
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