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13 сентября, 23:16

Трёх американцев, британца и канадца казнят в Конго по делу о госперевороте

Военный трибунал Демократической Республики Конго вынес ещё несколько десятков смертных приговоров участникам майской попытки госпереворота. Казнь предстоит 37 заговорщикам, среди которых три американца, бельгиец, британец и канадец, сообщило агентство Reuters.

Приговор был зачитан подсудимым на территории военной тюрьмы «Ндоло» в столице ДРК Киншасе. Их обвинили в терроризме, покушении на убийство, организации преступного сообщества, незаконном владении оружием.

«Суд выносит самый суровый приговор: смертная казнь за преступное сообщество, смертная казнь за нападение, смертная казнь за терроризм», — отметил представитель суда Фредди Эхуме.

Госпереворот в ДР Конго пытались организовать американцы
Госпереворот в ДР Конго пытались организовать американцы

Госпереворот был предотвращён в Конго 19 мая. Заговорщики попытались проникнуть во дворец президента Феликса Чисекеди, но были обезврежены спецназом. Руководителей повстанческой группировки и их сообщников ранее также приговорили к смертной казни, большинство — заочно.

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Shutterstock / FOTODOM / View Apart

Илья Пушкарев
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