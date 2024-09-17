В Испании задержан один из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе

В испанском Мадриде задержан один из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе. Информация следует из пресс-релиза Министерства внутренних дел королевства.

«Сотрудники Национальной полиции арестовали в Мадриде одного из самых разыскиваемых людей в Европе, обвиняемого в торговле наркотиками. Он вместе с другими членами семьи и ближайшим окружением возглавлял <...> преступную организацию», — указано в релизе.

Имя преступника не указано, однако известно, что мужчина имеет албанское происхождение. В Бельгии он был приговорён почти к 30 годам за преступления, совершённые в период с 2014 по 2018 год.