Сильнейшие взрывы прогремели в Сумах на севере Украины

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о мощных взрывах в Сумах на севере страны. Других деталей не приводится.

По информации официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. Сирены также работают в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.