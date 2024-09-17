Сильнейшие взрывы прогремели в Сумах на севере Украины
«Общественное»: В украинских Сумах прогремели мощные взрывы
Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о мощных взрывах в Сумах на севере страны. Других деталей не приводится.
По информации официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. Сирены также работают в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Ранее оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по резервам 7 бригад ВСУ в 11 населённых пунктах Сумской области. Военные атаковали противника в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.
freepik / vector_corp