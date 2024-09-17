Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 21:14

Сильнейшие взрывы прогремели в Сумах на севере Украины

«Общественное»: В украинских Сумах прогремели мощные взрывы

Украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о мощных взрывах в Сумах на севере страны. Других деталей не приводится.

По информации официального ресурса по оповещению населения, в регионе звучит воздушная тревога. Сирены также работают в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

В Черниговской области Украины прогремели взрывы
В Черниговской области Украины прогремели взрывы

Ранее оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ВС РФ нанесли удары по резервам 7 бригад ВСУ в 11 населённых пунктах Сумской области. Военные атаковали противника в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

Обложка ©

freepik / vector_corp

Оксана Попова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров