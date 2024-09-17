Вертолёт президента Зимбабве потерпел крушение после взлёта

В Зимбабве произошёл инцидент с вертолётом, предназначавшимся для транспортировки президента Эммерсона Мнангагвы: воздушное судно рухнуло в окрестностях Масвинго 15 сентября сразу после взлёта. Об этом сообщает телеканал ZBC.

Борт должен был забрать президента с праздника по случаю Дня Мунумутапы, совпадающего с днём рождения Мнангагвы, однако судно рухнуло сразу после взлёта. Лидера африканской страны в момент происшествия на борту не было.

События в Масвинго собрало высокопоставленных гостей, включая президента и его супругу Оксилию Мнангагву, вице-президента Кембо Мохади и председателя ЗАНУ-ПФ, министра обороны Оппу Мучингури-Кашири. Основные причины крушения пока не установлены, но предварительные данные указывают на техническую неисправность. В настоящее время Управление гражданской авиации Зимбабве проводит расследование данного инцидента.