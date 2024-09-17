Вертолёт президента Зимбабве потерпел крушение после взлёта
ZBC: Вертолёт президента Зимбабве упал после взлёта, Мнангагва не пострадал
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Обложка © kremlin
В Зимбабве произошёл инцидент с вертолётом, предназначавшимся для транспортировки президента Эммерсона Мнангагвы: воздушное судно рухнуло в окрестностях Масвинго 15 сентября сразу после взлёта. Об этом сообщает телеканал ZBC.
Борт должен был забрать президента с праздника по случаю Дня Мунумутапы, совпадающего с днём рождения Мнангагвы, однако судно рухнуло сразу после взлёта. Лидера африканской страны в момент происшествия на борту не было.
События в Масвинго собрало высокопоставленных гостей, включая президента и его супругу Оксилию Мнангагву, вице-президента Кембо Мохади и председателя ЗАНУ-ПФ, министра обороны Оппу Мучингури-Кашири. Основные причины крушения пока не установлены, но предварительные данные указывают на техническую неисправность. В настоящее время Управление гражданской авиации Зимбабве проводит расследование данного инцидента.
Ранее в проливе Ла-Манш произошло трагическое крушение вертолета Merlin Mk4 ВМС Великобритании во время учебного полета, в результате которого погиб один военнослужащий Королевского военно-морского флота. ВМС Великобритании выразили глубокое прискорбие в связи с инцидентом и сообщили о начале детального расследования для выяснения всех обстоятельств трагедии.