Сербского дзюдоиста отстранили от соревнований за крестное знамение на Олимпиаде
Дзюдоиста Майдова отстранили на пять месяцев за то, что он перекрестился на ОИ
Дзюдоист Неманья Майдов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / majdovjudo1st
На летних Олимпийских играх в Париже сербский дзюдоист Неманья Майдов оказался в центре скандала после того, как перекрестился перед выходом на татами. Международная федерация дзюдо (IJF) расценила этот жест как нарушение религиозных кодексов и отстранила спортсмена от соревнований на пять месяцев.
Согласно словам спортсмена, уведомление о дисквалификации было получено им 15 дней назад. На странице в соцсети он заявил, что был лишён права участия в турнирах, тренировках и сборах. Дзюдоист подчеркнул, что не собирается извиняться за своё действие, несмотря на неведомые для него последствия.
«Господь дал мне всё, что у меня есть, как в личной жизни, так и в карьере. Это не изменится ни при каких обстоятельствах. Я горжусь своими достижениями, такими как семь медалей чемпионатов Европы и три медали чемпионатов мира. Моя цель всегда была достичь успеха, и я благодарен своей семье за поддержку. После отдыха мы вернёмся к новым победам с помощью Господа нашего Иисуса Христа», — отметил спортсмен.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список кандидатов на пост президента, который освободится после ухода Томаса Баха. Среди претендентов на эту должность — глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри.