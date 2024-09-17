Сербского дзюдоиста отстранили от соревнований за крестное знамение на Олимпиаде

На летних Олимпийских играх в Париже сербский дзюдоист Неманья Майдов оказался в центре скандала после того, как перекрестился перед выходом на татами. Международная федерация дзюдо (IJF) расценила этот жест как нарушение религиозных кодексов и отстранила спортсмена от соревнований на пять месяцев.

Согласно словам спортсмена, уведомление о дисквалификации было получено им 15 дней назад. На странице в соцсети он заявил, что был лишён права участия в турнирах, тренировках и сборах. Дзюдоист подчеркнул, что не собирается извиняться за своё действие, несмотря на неведомые для него последствия.

«Господь дал мне всё, что у меня есть, как в личной жизни, так и в карьере. Это не изменится ни при каких обстоятельствах. Я горжусь своими достижениями, такими как семь медалей чемпионатов Европы и три медали чемпионатов мира. Моя цель всегда была достичь успеха, и я благодарен своей семье за поддержку. После отдыха мы вернёмся к новым победам с помощью Господа нашего Иисуса Христа», — отметил спортсмен.