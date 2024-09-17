Life.ru узнал, куда россияне могли слетать летом по цене чашки кофе

Этим летом российские путешественники смогли порадоваться невероятно низким ценам на авиабилеты. Самая выгодная сделка была зафиксирована на рейсе из Сочи в Москву: билет обошёлся всего в 345 рублей. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе сервиса для покупки билетов «Авиасейлс».

В сервисе рассказали, что среди самых дешёвых летних маршрутов оказался перелёт из Сочи в Новосибирск, Тюмень и Казань по 374 рубля. Кроме того, из Москвы можно было вылететь в Минеральные Воды за 1046 рублей, а в Мурманск и Псков — за 1070 рублей. Из Санкт-Петербурга в Махачкалу самый бюджетный билет стоил 393 рубля, а в Калининград — 439 рублей. Екатеринбург радовал предложением в Махачкалу за 542 рубля и Ижевск — за 1500 рублей.

Что касается международных рейсов, то самым выгодным направлением стал перелёт из Минеральных Вод в Актау (Казахстан) за 1577 рублей. Кроме того, из Калуги в Минск (Беларусь) некоторые счастливчики урвали билеты за 2404 рубля, а из Минеральных Вод в Ереван (Армения) — за 2 834 рубля.