Опрос показал, о каких профессиях для своих детей мечтают россияне
Опрос: Большинство россиян доверяют своему ребёнку в выборе профессии
Подавляющее большинство родителей в России (88,5%) не планируют влиять на карьерные предпочтения своих детей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomsickova Tatyana
Подавляющее большинство родителей в России (88,5%) не планируют влиять на карьерные предпочтения своих детей. Такие данные следуют из опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и исследовательского центра «Зарплаты.ру», который есть в распоряжении Life.ru.
Исследование показывает, что 51,5% опрошенных родителей намерены лишь делиться своими мыслями о профессиях с детьми, но не навязывать им своё мнение. Ещё 37% респондентов полагают, что выбор должен полностью оставаться за ребятами и только 11,5% взрослых планируют активно участвовать в формировании профессионального пути своих детей.
Некоторые россияне хотят, чтобы их дети выбрали профессию инженера в будущем.
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Интересно, что хотя родители не стремятся навязывать своё мнение, у них всё же есть представления о желательных сферах деятельности для детей. Так, наибольшее количество россиян предпочло бы, чтобы их дети занимались IT (34,5%), управлением или предпринимательством (33%), или работали в здравоохранении и социальной сфере (22,5%). Менее востребованные направления включают финансы и экономику (13,5%), инженерное дело и строительство (13%), спорт (12,5%), культуру и искусство (12%), научную деятельность (10%), силовые структуры (9,5%) и юриспруденцию (9%).
«Заботясь о будущем детей, большинство родителей стараются заранее сформировать финансовую базу на образование. Как показали результаты другого нашего опроса, 29% респондентов откладывают деньги на высшее образование своих детей и ещё 27% планируют начать это делать в ближайшее время. Средне- и долгосрочные финансовые инструменты в период высоких ставок позволяют создать капитал на образование ребенка или на другие крупные цели...», — отмечает заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.
Более четверти россиян откладывают деньги на высшее образование своих детей.
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Кроме того, 63% родителей предоставляют детям полную свободу в распоряжении карманными деньгами, считая, что они сами справляются с этой задачей. Остальные 37% предпочитают давать советы по финансовым вопросам, основываясь на своём жизненном опыте, при этом 15% из них считают, что их дети тратят деньги необдуманно.
Ранее сообщалось, что в этом году россияне снизили сумму карманных расходов для своих детей до 3,5 тыс. рублей в месяц, что на 500 рублей меньше по сравнению с прошлым годом. Около 85% родителей с детьми в возрасте от 7 до 15 лет продолжают давать карманные деньги, в то время как оставшиеся 15% считают это излишним.