Россияне признались, что у них есть накопления, и эта сумма больше, чем вам кажется
РБК: У 27% россиян есть финансовая подушка, которой хватит на три месяца
Почти у трети россиян (27%) есть финансовая подушка, которой хватит на три месяца. Такие сведения приводятся в результатах опроса*, опубликованного 19 августа нашими коллегами из РБК.
15% респондентов утверждают, что у них есть финансовая подушка, которая обеспечит им привычный уровень жизни на срок до полугода, а 12% опрошенных утверждают, что их накоплений хватит даже больше, чем на 6 месяцев.
Среди людей, имеющих финансовую подушку, больше всего жителей городов-миллионников (38%), граждан с высшим образованием (37%), руководителей (54%) и квалифицированных специалистов (37%).
Ранее Life.ru публиковал девять лёгких способов сэкономить. Один из них — проверять морозилку перед походом в магазин на случай, если там завалялось то, что уже вписано в перечень покупок. гражданам, у которых есть накопления в виде долларов или евро, рассказали, стоит ли дёргаться на фоне новостей о курсе иностранной валюты.
* Опрос проводился аналитическим центром НАФИ и страховой компанией "Росгосстрах Жизнь"
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