Россияне признались, что у них есть накопления, и эта сумма больше, чем вам кажется

Почти у трети россиян (27%) есть финансовая подушка, которой хватит на три месяца. Такие сведения приводятся в результатах опроса*, опубликованного 19 августа нашими коллегами из РБК.

15% респондентов утверждают, что у них есть финансовая подушка, которая обеспечит им привычный уровень жизни на срок до полугода, а 12% опрошенных утверждают, что их накоплений хватит даже больше, чем на 6 месяцев.