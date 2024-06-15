"Не надо дёргаться": Россиянам с долларовыми накоплениями дали дельный совет

Людям, у которых есть накопления в виде долларов или евро, не стоит дёргаться, посоветовал в эфире радио "Комсомольская правда" журналист и политолог Георгий Бовт.

По его словам, не помешает иметь наличную валюту под подушкой, если речь о долгосрочных сбережениях. Эксперт также советует покупать доллары, а не евро, так как американская валюту будет укрепляться к европейской. Если же деньги нужны уже в этом отпуске, нынешний курс в любом случае лучше недавнего.