"Не надо дёргаться": Россиянам с долларовыми накоплениями дали дельный совет
Политолог Бовт: Не исключаю, что рубль укрепится к доллару в ближайшие дни
Людям, у которых есть накопления в виде долларов или евро, не стоит дёргаться, посоветовал в эфире радио "Комсомольская правда" журналист и политолог Георгий Бовт.
По его словам, не помешает иметь наличную валюту под подушкой, если речь о долгосрочных сбережениях. Эксперт также советует покупать доллары, а не евро, так как американская валюту будет укрепляться к европейской. Если же деньги нужны уже в этом отпуске, нынешний курс в любом случае лучше недавнего.
"Я думаю, что те, кто имеют железные нервы, могут подождать в течение ближайших дней и посмотреть, куда этот курс двинется дальше. Я не исключаю, что рубль может ещё укрепиться даже", — сообщил Бовт.
Напомним, Мосбиржа с 13 июня приостановила торги долларами и евро. Такое решение было принято после новых санкций от США, в том числе против самой торговой площадки. В Банке России после введения новых ограничений заверили, что курс рубля останется единым и рыночным. Кроме того, регулятор будет устанавливать курсы валют на основе данных на внебиржевом рынке. Финансовые эксперты посоветовали россиянам пока не скупать валюту.
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