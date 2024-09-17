Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

В США арестован гражданин России Денис Постовой. По информации американского Минюста, он обвиняется в незаконных поставках микроэлектроники в РФ.

Россиянин был задержан в городе Сарасота во Флориде. В Минюсте утверждают, что поставляемая им микроэлектроника могла использоваться для военных нужд. Первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября.

«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован <…> по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединённых Штатов», — сказано в заявлении Минюста США.