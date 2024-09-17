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16 сентября, 23:43

Россиянин арестован в США по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники

В США арестован гражданин России Денис Постовой. По информации американского Минюста, он обвиняется в незаконных поставках микроэлектроники в РФ.

Россиянин был задержан в городе Сарасота во Флориде. В Минюсте утверждают, что поставляемая им микроэлектроника могла использоваться для военных нужд. Первое слушание по его делу запланировано на 19 сентября.

«Денис Постовой, 44 года, гражданин России, живущий в Сарасоте, штат Флорида, был арестован <…> по обвинению в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве в отношении Соединённых Штатов», — сказано в заявлении Минюста США.

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Ранее в Болгарии на черноморском курорте полиция задержала россиянина, который числился в международном розыске по обвинению в банковских махинациях. 58-летний мужчина пытался скрыться в туристическом комплексе святых Константина и Елены. Для его поимки полиции пришлось провести целую спецоперацию с привлечением силовиков.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Medvedev

Оксана Попова
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