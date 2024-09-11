В Италии вынесли приговор организатору побега сына бывшего красноярского губернатора

Одного из участников группировки, помогавшей российскому бизнесмену Артёму Уссу организовать побег из-под домашнего ареста в Италии, приговорили к трём годам обязательных работ. Таким образом ему заменили тюремное заключение. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Как выяснило следствие, членом группировки является гражданин Словении Матей Янежич. Именно он предоставил подельникам автомобиль марки Volvo для того, чтобы вывезти Усса из Милана в Сербию. Сам предприниматель в разговоре с изданием заявил, что Запад изначально преследовал цель сделать из его истории изощрённое политическое шоу.