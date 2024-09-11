В Италии вынесли приговор организатору побега сына бывшего красноярского губернатора
Corriere della Sera: Организатора побега Усса приговорили к обязательным работам
Артём Усс. Обложка © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Игорь Клюшин
Одного из участников группировки, помогавшей российскому бизнесмену Артёму Уссу организовать побег из-под домашнего ареста в Италии, приговорили к трём годам обязательных работ. Таким образом ему заменили тюремное заключение. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Как выяснило следствие, членом группировки является гражданин Словении Матей Янежич. Именно он предоставил подельникам автомобиль марки Volvo для того, чтобы вывезти Усса из Милана в Сербию. Сам предприниматель в разговоре с изданием заявил, что Запад изначально преследовал цель сделать из его истории изощрённое политическое шоу.
Напомним, в октябре 2022 года американский Минюст предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предпринимателю Артёму Уссу — сыну Александра Усса, который в 2018-2023 годах занимал пост губернатора Красноярского края, а ныне является сенатором. Усс-младший был арестован в Италии, где миланский суд одобрил его экстрадицию в США. Там ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста, однако позже явился в МВД РФ. В декабре прошлого года его отец заявил, что Артём Усс находится в России. Это случилось после того, как США объявили награду за данные о местонахождении россиянина.