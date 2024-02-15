Артём Усс заявил, что побег из Италии был для него внезапным
РБК: Артём Усс опроверг слухи о покупке услуг для побега из Италии
Артём Усс. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Игорь Клюшин
Сын экс-главы Красноярского края Александра Усса Артём прокомментировал появившиеся на просторах международной паутины сообщения о том, что его семья якобы купила "услуги по побегу" из Италии. Как заявил бизнесмен в интервью РБК, подобные заявления смехотворны.
"Заявления о том, что "услуги по побегу" были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны", — заявил он.
По словам Усса, его побег в Россию из-под домашнего ареста в Италии весной 2023 года был для него внезапным. Помимо того, собеседник издания отказался комментировать различные домыслы на эту тему, так как, по его словам, уже и так многое было сказано публично. В то же время Усс подчеркнул, что Запад добился своей главной цели и превратил его историю в масштабное политическое шоу.
Напомним, в октябре 2022 года американский Минюст предъявил обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег предпринимателю Артёму Уссу. Он был арестован в Италии, где миланский суд одобрил его экстрадицию в США. Там ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста, однако позже сам явился в МВД РФ. В декабре прошлого года его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс, заявил о том, что Артём Усс находится в России. Это случилось после того, как США объявили награду за данные о местонахождении россиянина.