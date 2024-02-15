Артём Усс заявил, что побег из Италии был для него внезапным

Сын экс-главы Красноярского края Александра Усса Артём прокомментировал появившиеся на просторах международной паутины сообщения о том, что его семья якобы купила "услуги по побегу" из Италии. Как заявил бизнесмен в интервью РБК, подобные заявления смехотворны.

"Заявления о том, что "услуги по побегу" были якобы оплачены мной или моими родственниками, пока я находился под домашним арестом, просто смехотворны", — заявил он.

По словам Усса, его побег в Россию из-под домашнего ареста в Италии весной 2023 года был для него внезапным. Помимо того, собеседник издания отказался комментировать различные домыслы на эту тему, так как, по его словам, уже и так многое было сказано публично. В то же время Усс подчеркнул, что Запад добился своей главной цели и превратил его историю в масштабное политическое шоу.