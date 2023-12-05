Госдеп объявил награду в $7 млн за данные о местонахождении Артёма Усса
Артём Усс. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Игорь Клюшин
США объявили награду за данные о местонахождении сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артёма Усса. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
Как уточняется в документе, Госдеп предлагает "вознаграждение в размере до $7 млн" за информацию, которая позволит задержать сбежавшего из-под ареста российского бизнесмена. США хотят добиться выдачи Усса-младшего, которого обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения Артёму Уссу. Предприниматель был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ.