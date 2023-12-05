Госдеп объявил награду в $7 млн за данные о местонахождении Артёма Усса

США объявили награду за данные о местонахождении сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артёма Усса. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Как уточняется в документе, Госдеп предлагает "вознаграждение в размере до $7 млн" за информацию, которая позволит задержать сбежавшего из-под ареста российского бизнесмена. США хотят добиться выдачи Усса-младшего, которого обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.