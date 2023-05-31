СМИ узнали, кто мог помочь Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии
WSJ: Сербская банда помогла Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии
Сербская преступная группировка могла посодействовать побегу россиянина Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии в марте этого года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.
По словам собеседника издания, банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме. При этом подчёркивается, что власти Италии не считают, что к побегу российского предпринимателя напрямую причастна разведка РФ, так как риски были слишком высоки.
Как указывает газета, в ходе побега Усс минимум один раз сменил авто, а также пересёк границы нескольких стран. Так россиянину удалось попасть в Сербию, откуда он потом вылетел в Москву.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения Артёму Уссу. Предприниматель был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ.
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