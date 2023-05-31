СМИ узнали, кто мог помочь Уссу сбежать из-под домашнего ареста в Италии

Сербская преступная группировка могла посодействовать побегу россиянина Артёма Усса из-под домашнего ареста в Италии в марте этого года. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника издания, банда сербских преступников помогла Уссу бежать на пароме. При этом подчёркивается, что власти Италии не считают, что к побегу российского предпринимателя напрямую причастна разведка РФ, так как риски были слишком высоки.