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21 апреля, 21:33

Италия заморозила имущество сбежавшего из-под домашнего ареста Артёма Усса, пишут СМИ

Il Messaggero: В Италии заморозили активы Артёма Усса на сумму 160 тысяч евро

Власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артёма Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом пишет газета Il Messaggero.

По данным издания, речь идёт о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро. Соответствующее распоряжение утвердил министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.

В Италии рассказали, что арестовали Артёма Усса по американской наводке

В Италии рассказали, что арестовали Артёма Усса по американской наводке

Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения Артёму Уссу. Предприниматель был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ.

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Юлия Коновалова
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