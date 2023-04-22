Италия заморозила имущество сбежавшего из-под домашнего ареста Артёма Усса, пишут СМИ
Il Messaggero: В Италии заморозили активы Артёма Усса на сумму 160 тысяч евро
Власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артёма Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом пишет газета Il Messaggero.
По данным издания, речь идёт о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро. Соответствующее распоряжение утвердил министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения Артёму Уссу. Предприниматель был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ.
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