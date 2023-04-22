Италия заморозила имущество сбежавшего из-под домашнего ареста Артёма Усса, пишут СМИ

Власти Италии заморозили активы российского предпринимателя Артёма Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в ожидании экстрадиции. Об этом пишет газета Il Messaggero.

По данным издания, речь идёт о небольшой вилле и активах на сумму около 160 тысяч евро. Соответствующее распоряжение утвердил министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти.