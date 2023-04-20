В Италии рассказали, что арестовали Артёма Усса по американской наводке
Глава Минюста Италии Нордио: Артёма Усса арестовали по наводке США
США в октябре 2022 года предупредили итальянские погранслужбы о возможном нахождении в стране россиянина Артёма Усса, объявленного в международный розыск Америкой. Об этом заявил глава Минюста Италии Карло Нордио.
"16 октября 2022 года Министерство внутренних дел [США] сигнализировало таможенным службам в Италии, что господин Усс мог оказаться в аэропорту Мальпенса, откуда направлялся в Стамбул", — сказал министр в ходе выступления в нижней палате парламента.
Причём в сообщении для итальянских пограничников указывалось, что подозреваемый опасен.
Напомним, в октябре 2022 года Минюст США предъявил обвинения сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу. Он был арестован в Италии. Суд в Милане ранее одобрил экстрадицию россиянина в США, где ему грозит до 30 лет лишения свободы. После этого Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане, а позже добровольно явился в МВД РФ.
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