В Италии рассказали, что арестовали Артёма Усса по американской наводке

США в октябре 2022 года предупредили итальянские погранслужбы о возможном нахождении в стране россиянина Артёма Усса, объявленного в международный розыск Америкой. Об этом заявил глава Минюста Италии Карло Нордио.

"16 октября 2022 года Министерство внутренних дел [США] сигнализировало таможенным службам в Италии, что господин Усс мог оказаться в аэропорту Мальпенса, откуда направлялся в Стамбул", — сказал министр в ходе выступления в нижней палате парламента.